Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 20 копеек – 64,56 рубля, курс евро поднялся на 22 копейки и составил 71,55 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 61,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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