Нефть подорожала после значительного снижения

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут более чем на 2%, показывая коррекционную динамику после значительного из-за заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,51% – до 62,02 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,06%, составив 55,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рынки показывают коррекционную динамику, устойчивое сокращение запасов нефти в США поддержало торги после значительного снижения на 7% на фоне внешнеторговых противоречий США и Китая.