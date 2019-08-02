Ефремов написал стихи про изображавшего пьяного сотрудника ГИБДД актера

Актер и режиссер Михаил Ефремов в стихах вступился за коллегу Дмитрия Смолева, задержанного за видео, в котором тот изображает пьяного сотрудника ГИБДД.

В стихотворении Ефремов обращается к «полицейскому министру» и говорит, что «на подмостках, на сцене, на съемках часто носит актер не свое». Он заявил, что и сам сыграл много ролей, но никто его «не осудил», передает РИА «Новости».

«Задержите меня, посадите,//Укатайте меня со всех сил!» – заявил Ефремов.

Он призвал отпустить Смолева. Ефремов попросил «не судить артистов и клоунов».

«И стрелять в пианистов – нельзя!» – заключил Ефремов.