Сенатор: США обманули Горбачева с ракетами средней и меньшей дальности

Американцы обманули СССР, заставив подписать ДРСМД. Поэтому говорить сейчас о нулевом уровне доверия - это цинизм, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Столтенберга, который отверг предложенную Москвой идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

«Доверия между Москвой и Североатлантическим альянсом не было и в то время, когда был заключен ДРСМД. Да этот договор и самого начала не был нужен нашей стране», – считает Джабаров. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что по требованиям договора наша страна сократила 1846 ракет, а американцы – 846.

«По этому договору сокращались «Першинги», которые стояли в западной Европе. Но для американцев этот класс ракет вообще не имел особого значения, поскольку такие ракеты через океан до них просто не долетали. Кроме того, в США большая часть этих ракет размещалась на морских носителях и поэтому не попадала под действие ДРСМД», – пояснил сенатор. Он напомнил, что у Советского Союза тогда не было ракет средней и меньшей дальности морского базирования.

«По сути нас обманули, потому что уничтожались ракеты только наземного базирования. А сейчас, когда у России появились ракеты морского базирования такого же класса – «Калибры» – американцы поняли, что больше не имеют преимущества, полученного ими благодаря соглашательской политике Горбачева. Поэтому сейчас США опять пытаются переложить проблемы с больной головы на здоровую», – подытожил Владимир Джабаров.

Ранее в пятницу генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отверг предложенную Москвой идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. «Это не заслуживающее доверия предложение, ноль доверия предложению моратория на ракеты, которые они уже развертывают», – заявил Столтенберг, выступая в штаб-квартире альянса.

По его словам, в Европе «нет новых ракет США или НАТО». «Они должны были выполнять ДРСМД, а это не мораторий, а юридически обязывающий договор, запрещающий эти ракеты», – цитирует генсека РИА «Новости». По словам Столтенберга, «если Россия действительно хочет избежать ракетных систем среднего радиуса действия в Европе, то они для начала могут остановить развертывание своих систем, во-вторых, уничтожить системы, и в-третьих, соблюдать ДРСМД».

«Не генсеку НАТО делать подобные заявления. Цинизм натовских заявлений иногда поражает. Они прекрасно знают, что Россия не нарушала ДРСМД, что инициаторами прекратить его действие были американцы», – возражает ему Джабаров.

Политик напомнил, что ни один из представителей стран Североатлантического альянса не принял полгода назад участия в осмотре российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает действие ДРСМД и стала поводом для США аннулировать соглашение.

«Вместо вопроса о доверии или недоверии пускай натовцы теперь лучше подумают о своей безопасности. Если они не прислушаются к голосу разума и все-таки разместят ракеты средней или меньшей дальности на своей территории, то автоматически станут мишенью для возможного ответного удара – удара возмездия. Об этом уже говорил Владимир Путин. Пока не поздно, пускай садятся за стол переговоров и договариваются с американцами о том, чтобы освободить всю территорию Западной Европы от этого вида вооружений. Эти вооружения смертоносны для всех европейских держав», – подытожил сенатор.