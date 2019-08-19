В Крыму снесут занесенную в Книгу рекордов России надпись

Суд постановил снести надпись «Парк львов Тайган» в Белогорском районе Крыма, которая занесена в Книгу рекордов России как самая объемная, сообщил директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

«Суд принял решение демонтировать рекламную конструкцию, которая в прошлом году была внесена в Книгу рекордов России как самая большая объемная надпись. Соответствующий сертификат был заверен и нам предоставлен. Однако судом принято решение снести белоснежные буквы на Белогорском косогоре», – рассказал Зубков РИА «Новости».

Директор сафари-парка отметил, что разрешение на возведение надписи было получено, когда Крым еще находился в составе Украины, однако на тот момент необходимые технические документы отсутствовали. В начале 2014 года буквы высотой 10 метров были установлены на склоне, шина надписи – около 170 метров.

Руководство «Тайгана» и Ялтинского зоопарка «Сказка» обратилось за помощью в комитет Книги рекордов России. По словам Зубкова, для добровольного сноса надписи было выделено три месяца.

«Это все равно, что снести буквы Hollywood... Своим правом на апелляцию и кассацию я, конечно, воспользуюсь, хотя в целом, как законопослушный гражданин, считаю решение суда законным. Если местные власти отказываются узаконить эту надпись в российском правовом поле, то остается только исполнить решение суда», – уточнил Зубков.

Надпись «Парк львов Тайган» попала в Книгу рекордов России в 2018 году.

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