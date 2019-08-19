Госдуму попросили декриминализовать статью об оскорблении представителей власти

Общественная организация «Коллективная защита» направила в Госдуму обращение с требованием отменить уголовное преследование за оскорбление представителей власти, сообщил президент организации Марат Аманлиев.

Организация просит декриминализировать статью, поскольку общественной опасности такие деяния не несут, а чиновники и обычные граждане должны быть равны перед законом, сообщил Аманлиев RT.

В документе отмечается, что, согласно ст. 19 Конституции, все равны перед законом и судом. Однако действующий закон не позволяет привлекать к уголовной ответственности должностных лиц в случае оскорбления ими обычных граждан.

«По какой-то причине законодатель посчитал, что общественная опасность от оскорбления гражданином представителя власти настолько велика, и последствия настолько значительны, что это деяние с нормативно-правовой точки зрения нужно расценивать как уголовное преступление. Однако, законодатель не посчитал, что аналогичные деяния представителей власти в отношении гражданин должны быть также уголовно наказуемы. Выходит, что чиновник или полицейский может оскорблять граждан, не боясь каких-то уголовно-правовых последствий, нарушать право гражданина на достоинство личности. С точки зрения как теории права, так и с правоприменительной, такая ситуация – правовой абсурд», – пояснил Аманлиев.

Он также напомнил, что представители власти регулярно допускают оскорбительные высказывания в публичном пространстве в отношении граждан – на телевидении и в социальных сетях.

Опрошенные эксперты также поддерживают инициативу.

Доцент кафедры гражданского права Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов отмечает, что эту норму закона юридическое сообщество расценивает как цензуру.

«Этот закон не способствует развитию гражданского общества. Если кого-то из представителей власти это оскорбляет – всегда можно подать гражданский иск. Люди должны иметь право выражать свое мнение, пусть и эмоционально. Так что я поддерживаю инициативу. Ведь и правда, чиновник регулярно оскорбляют граждан, но часто не несут за это даже дисциплинарной ответственности. Вспомнить хотя бы высказывание чиновницы из Свердловской области о том, что государство не просило рожать детей. Даже министры позволяют себе неуважительные реплики в адрес граждан», – заявил Некрасов

Ведущий научный сотрудник и заместитель заведующего кафедры конституционного и административного права ВШЭ Илья Шаблинский также считает, что статью должна быть декриминализирована.

«Это просто пошлость, когда какая-то группа лиц изобретает для себя формы защиты. К тому же этот состав все чаще трактуется расширительно и неадекватно. Когда закон появился, к ответственности привлекали за мат в отношении президента, что хотя бы соответствует описанию нормы, где говорится о неприличных формах высказываний. Сейчас уголовные дела возбуждаются за фразы вроде «У тебя нет совести». При этом в постоветсткой в России народ всегда ругал власть, и ничего – это обычное дело», – отметил Шаблинский.

Санкции для осужденных за оскорбление представителей власти предусматривают штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до одного года.