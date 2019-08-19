Минобороны обязали выплатить 6,7 млрд рублей за ремонт атомной подлодки

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Министерства обороны более 6,7 млрд рублей по иску центра судоремонта «Звездочка» в Архангельской области.

Суд полностью удовлетворил иск «Звездочки» о взыскании с ведомства около 6,8 млрд рублей долга по госконтракту от 26 января 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки «Подмосковье» (проект 667БДРМ «Дельфин»), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

В то же время Минобороны подало встречный иск о взыскании с центра судоремонта неустойки по этому контракту в размере более 792 млн рублей. Суд удовлетворил иск ведомства частично, взыскав со «Звездочки» около 32 млн рублей.

В 2018 году Минобороны подало иск о взыскании со «Звездочки» почти 4 млрд рублей.