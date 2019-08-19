Полицейские в Бурятии спасли людей из горящего автобуса

Инспекторы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Улан-Удэ капитан полиции Бато Дамбаев и младший лейтенант полиции Леонид Будаев спасли людей из загоревшегося автобуса, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сотрудники полиции увидели загоревшийся у светофора автобус во время патрулирования в районе площади Советов. При этом водитель не заметил, что огонь распространяется по днищу автобуса, и готовился продолжить движение по оживленной магистрали, сообщается на сайте МВД России.

«Оценив ситуацию, полицейские направились к автобусу и обеспечили немедленную эвакуацию пассажиров, после чего сообщили о произошедшем в пожарно-спасательную службу. Инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя при помощи огнетушителей. В результате происшествия никто не пострадал», – добавили в ведомстве.

В то же время в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную женщину в роддом.

На посту на 53-м километре внутренней кольцевой автодороги к инспекторам обратился мужчина, сообщивший, что в дороге у его жены начались роды. Опасаясь, что в час пик самостоятельно вовремя не удастся добраться до больницы, мужчина попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Инспекторы ГИБДД капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин приняли решение сопроводить автомобиль с роженицей в медучреждение. Во время движения сотрудники применили специальные сигналы с включенными проблесковыми маячками и спустя 15 минут прибыли в роддом. Передав беременную женщину медикам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.

«Новоиспеченные родители выразили слова благодарности в адрес сотрудников полиции за оказанную помощь», – сообщила Волк.