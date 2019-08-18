Создана модель Земли глазами инопланетян

Американские ученые создали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали обитатели других планет. Об этом сообщает журнал Science.

Модель показывает, что увидят астрономы с других планет на расстоянии в несколько световых лет, глядя на Землю через телескопы, передает РИА «Новости».

Сообщается, что исследователи Корнеллского университета использовали около 10 тыс. снимков Земли, полученных специалистами НАСА. Эти изображения получали на десяти отдельно взятых длинах волн в течение 2016 и 2017 годов.

Такой метод, пишет Science, не позволит получить точное изображение экзопланеты, но даст возможность понять, есть ли на ней океаны, облака и ледяные шапки, то есть условия потенциально обитаемого мира.