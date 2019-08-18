Советник Трампа прояснил слухи о планах покупки Гренландии

Президент США Дональд Трамп действительно интересуется возможностью приобретения Гренландии, об этом телеканалу Fox News сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Советник американского лидера отметил, что Трамп «кое-что понимает в приобретении недвижимости».

«Ситуация развивается. Мы это рассматриваем», – приводит его слова ТАСС.

Кадлоу напомнил, что 33-й президент США Гарри Трумэн хотел купить Гренландию.

«Гренландия принадлежит Дании. Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов», – добавил советник Трампа.

При этом Кадлоу отказался делать какие-либо прогнозы на этот счет. Он подчеркнул, что Трамп «кое-что понимает в приобретении недвижимости» и хочет «ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии».

Как сообщала ранее The Wall Street Journal, Дональд Трамп поинтересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. Таким образом, по данным газеты, Трамп хотел бы «расширить военное присутствие США в Арктике». При этом некоторые источники WSJ констатировали, что Трамп, вероятно, шутил.

Датские политики возмутились сообщением в СМИ и назвали мысль о продаже Гренландии «безумной». Гренландия заявила, что готова вести бизнес с Соединенными Штатами, но остров не продается.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России. Отмечалось также, что президент США, действуя как бизнесмен, может в XXI веке возродить практику покупки и продажи территорий.

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