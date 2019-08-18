Пушков оценил признание Украины про потерю признаков государственности

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.

Пушков назвал признание Кулебы «редким моментом просветления» украинского посла.

«Вот и займитесь, наконец, Украиной, а не борьбой против России на всех международных площадках», – призвал сенатор на своей странице в Twitter.

Пушков подчеркнул, что пять лет русофобии только откинули Украину в прошлое. «Пора бы понять и выводы сделать», – отметил он.

Напомним, по словам Кулебы, Украина постоянно экспериментирует над собой с 1991 года, что привело к тому, что страна теряет признаки своей государственности.