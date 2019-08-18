В Самаре загорелось мазутное озеро

В районе садового товарищества «Авиатор» в Кировском районе Самары загорелось мазутное озеро. Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12.28 мск, передает ТАСС.

На ликвидации пожара работают 24 человека и шесть единиц техники.

По данным МЧС, угрозы распространения на населенные пункты и близлежащие строения нет.