Полиция назвала версии пожара в отеле в Одессе

В Национальной полиции Украины рассматривают три версии трагедии, которая произошла ночью в одесском отеле «Токио стар», сообщил представитель ведомства.

По его словам, первая версия – это возможный факт убийства, после чего произошел поджог с целью сокрытия преступления, передает «112 Украина».

Второй версией является нарушение правил пожарной безопасности. Также рассматривается неосторожное использование воспламеняющих веществ постояльцами отеля.

Представитель Нацполиции отметил, что владелец отеля дал показания, предоставил доступ к помещениям и идет на сотрудничество со следствием.

В полиции также уточнили, что возгорание в отеле началось в помещении электрощитовой.

«Была выявлена щитовая – основной очаг, откуда пошло пламя. В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительному мнению следователей, могла вспыхнуть», – отметил представитель ведомства.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично проконтролирует, чтобы виновные в пожаре понесли наказание.

«Будут отвечать не только непосредственные виновные в пожаре. Будет отвечать Вадим Черный, собственник так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости», – заявил президент в Facebook.

По его мнению, собственную прибыль нельзя ставить выше человеческой жизни.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил «немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей, прежде всего гостиниц и санаториев», передает ТАСС.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа. Погибли восемь и пострадали 10 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»