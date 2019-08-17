Пожар в отеле в Одессе унес жизни восьми человек

Восемь человек погибли при пожаре в двухэтажном отеле в Одессе, еще 10 пострадали, сообщили в украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, отель «Токио стар» горел 17 августа дважды, в 1.34 и в 4.34 (совпадает с мск). Пламя охватило около 1 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости».

«В результате пожара погибли восемь человек и пострадали 10 человек (из них семь человек спасены подразделениями госслужбой по ЧС). Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 65 человек личного состава и 13 единиц техники. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работает оперативная группа главного управления госслужбы по ЧС в Одесской области.

Пресс-служба полиции области сообщила, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Эвакуированных жильцов отеля временно разместили в автобусах рядом с местом происшествия, сообщает издание «Думская.net».

Автобусы выделили горсовет и нацполиция. Там пострадавшим оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

Кроме того, несколько десятков спасенных людей приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.