Захарова напомнила США об украденном у России имуществе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Москва якобы «украла» у Вашингтона технологии гиперзвуковых ракет.

«Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные – обобщим», – призвала Захарова своих подписчиков в Facebook.

«Но уж если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее – выкрал большое число граждан России из третьих стран. Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», – добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Болтон заявил, что новейшие российские гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты якобы в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий.

Сенатор Франц Клинцевич подчеркивал, что Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у них нет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что стоит за словами Болтона и зачем ему понадобилось обвинять Москву в воровстве.