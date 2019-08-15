В Германии обыскали авиалайнер из США из-за слова «бомба» на туалетном зеркале

В аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудники правоохранительных органов Германии обыскали самолет Boeing 767-300 немецкой авиакомпании Condor («Кондор») из-за надписи «Бомба» на туалетном зеркале, сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел после того, как лайнер, следовавший из американского города Портленд (штат Орегон), приземлился во Франкфурте-на-Майне. Сотрудник полиции обыскали самолет, но ничего подозрительного не обнаружили, передает ТАСС.

На борту самолета находились 227 пассажиров.

Напомним, 27 июня рейс из Мумбаи в Ньюарк (США) индийской компании Air India совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о заложенной на борту самолета бомбе.