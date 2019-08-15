Организацию «Домой в СССР» признали экстремистской

Организация «Домой в СССР» признана судом республики Коми экстремистской, деятельность этого сообщества теперь запрещена на территории России, сообщают СМИ.

Один из организаторов «Домой в СССР» Сергей Тараскин представлялся врио президента СССР и императора Российской империи и заявил, что отдаст оперативников под трибунал, передает НТВ.

По данным телеканала, Тараскин пытается убедить сторонников в том, что Российской Федерации не существует, потому законы можно не соблюдать. Его последователь Александр Тюрнин, называющий себя главой КГБ Коми, призывали к военному перевороту.

Отмечается, что Тюрин также был под домашним арестом по делу о нападении на сотрудников ГИБДД. Тюрин публиковал призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов в сети.

Ему назначили 4 года колонии общего режима.

Суть организации заключалась в продаже советских паспортов и профсоюзных билетов, уточняет канал. Изготовители этих «документов» обещали клиентам, что это позволит им не платить коммунальные и другие услуги. Оплата принималась российскими рублями.