Приамурье восстанавливается после масштабного паводка

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с жителями наиболее пострадавших от паводка сел региона и рассказал им о порядке федеральных выплат, переселении из разрушенных водой домов и замене утраченного скота.

Губернатор посетил сразу несколько населенных пунктов, наиболее пострадавших от воды – это поселок Норск Селемджинского района, а также села Мазановского района – Угловое, Богословка и Мазаново. На встречах жители населенных пунктов задавали фактически одинаковые вопросы.

«Дрова уплыли», – жаловались сельчане. «Дрова дадим. Министерство ЖКХ с министерством лесного хозяйства отрабатывают этот вопрос с поставщиками дров», –заверил губернатор, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

Спрашивали люди и о том, будет ли оказана помощь в приобретении животных и домашней птицы взамен погибших. «Этот вопрос решен. Предоставим вам молодняк. Надо списки предоставить главе поселка. Овощи сможем привезти вам в сентябре, после того, как будет собран урожай», – добавил губернатор.

Он также отметил, что предпринимателям, чьи магазины затопила большая вода, будет оказана поддержка в размере до 300 тыс. рублей. «При условии, что вы сохраните здесь магазин и дальше продолжите работать», – подчеркнул глава Приамурья.

В настоящее время в селах после подтопления предстоит большая работа по ремонту жилья, которое будет признано аварийным, и по переселению людей из тех домов, где жить уже невозможно. Здесь работает межведомственная комиссия, в составе которой специалисты БТИ, Ростехинвентаризации и министерства строительства и архитектуры области. «Завтра мы сверстаем список пострадавшего жилья и в правительство РФ направим запрос о финансовой помощи по двум параметрам – жилье, которое непригодно для проживания, из которого людей надо переселять, и жилье, которому требуется ремонт. Надеемся на федеральную помощь в этой части», – объяснял пострадавшим Орлов.

Для тех граждан, которым сейчас негде жить, вопрос решается по двум направлениям. Для многодетных семей в качестве временного жилья приобретены четыре квартиры в Новокиевском Увале Мазановского района и шесть – в поселке Февральск Селемджинского района. Для остальных готовятся пункты длительного размещения – они все находятся в Благовещенске, в них люди могут жить, пока не решится вопрос с основным жильем.

Также губернатор вручал благодарственные письма спасателям за их работу. "Самое главное – в этот сложный период не было допущено человеческих жертв. Мы предприняли достаточно большой комплекс мер для того, чтобы минимизировать последствия паводка. Сейчас готовимся к отопительному сезону. Также надо максимально быстро составить списки, чтобы граждане скорее получили помощь. В целом работа на местах хорошая. Я вижу это по реакции людей. Нет возмущения. Но предстоит еще много сделать», — подытожил Василий Орлов.

В понедельник правительство региона провело очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Основным вопросом стала это подготовка документов для получения гражданами помощи из федерального бюджета.

«В Приамурье не осталось подтопленных жилых домов, но до сих пор подтоплено 194 приусадебных участка. Остаются эвакуированными 2123 человек, в том числе 718 детей. В ПВР находятся 42 человека. Большинство живут у родственников», – отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

По его словам, в регионе проведена санитарная обработка 2 тыс. 393 объектов, из них – 787 частных домов. В Приамурье уже просушено 664 частных дома, откачана вода из 256 домов. К проведению мероприятий по ликвидации ЧС на сегодня привлечено 712 чел., 139 ед. техники, 26 плавсредств, 3 воздушных судна.

Министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 13,69 млн рублей, ее получило более чем полутора тысяч человек. Также сформирован список на общую сумму 45,6 млн рублей, они будут направлены на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. В списки вошли жители Белогорска, Зеи, Селемджинского, Тамбовского, Константиновского и Свободненского районов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, в котором принял участие и губернатор Василий Орлов, заявил, что почти 800 млн рублей будет выделено федеральным центром Приамурью на ликвидацию последствий паводка. Основная часть суммы будет направлена на единовременные выплаты пострадавшим от наводнения, еще 172 млн рублей решено предоставить региону на восстановление дорог. Это первые средства, отметил Орлов. После того как будет определен ущерб дорожной отрасли и сельскому хозяйству, областные власти рассчитывают получить дополнительное финансирование ликвидации последствий паводка, сообщает ГТРК «Амур».

Кроме того, власти Амурской области намерены в течение месяца разработать законопроект о принудительной эвакуации населения во время ЧС и передать его на рассмотрение в профильный комитет Госдумы. Поводом стали случаи во время паводка, когда некоторые жители отказывались от эвакуации, несмотря на предупреждения спасателей о том, что их жизни угрожает опасность. Пока по закону принудительная эвакуация возможна только в случае, если объявлено военное положение.

Региональный режим ЧС был введен в Амурской области 25 июля по решению региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На тот момент было зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, подтопление 997 приусадебных участков, повреждение 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров.