Изрезавшего школьницу приезжего заметили на акции в поддержку оппозиции в Москве

Арестованный в Москве по обвинению в покушении на убийство уроженец Саранска Роман Антипов принимал участие в одиночных пикетах в столице в поддержку оппозиции, в том числе блогера Алексея Навального и его соратников.

На это обратили внимание интернет-пользователи.

Фотографию Антипова ранее публиковал в Twitter Борис Золотаревский, начальник штаба не ставшего кандидатом в Мосгордуму Ивана Жданова. Кроме того, снимок публиковался в Instagram-аккаунте «Команда Навального».

Как сообщал телеканал «РЕН ТВ», 13 августа Щербинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 12 октября 20-летнего Антипова, подозреваемого в нападении на 17-летнюю школьницу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По информации телеканала, парень нанес возлюбленной множественные удары ножом. Девушка выжила и была доставлена на медицинском вертолете в реанимацию одной из столичных больниц.