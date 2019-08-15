Южная Корея призвала КНДР и США возобновить переговоры

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Вашингтон и Пхеньян как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне, сообщило Ренхап.

«После встречи в июне между двумя Кореями и Соединенными Штатами в Пханмунджоме лидеры КНДР и США изучают [возможность провести] переговоры на рабочем уровне в преддверии третьего саммита. Это, вероятно, станет самым важным моментом во всем процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове», – приводит ТАСС слова Мун Чжэ Ина.

«Сейчас самое время для обеих Корей и Соединенных Штатов сфокусироваться на возобновлении переговоров на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном как можно скорее», – заявил Мун Чжэ Ин.

В прошлую субботу президент США Дональд Трамп заявил, что получил от лидера КНДР Ким Чен Ына предложение возобновить переговоры. После этого Пхеньян назвал главное препятствие для возобновления переговоров.

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