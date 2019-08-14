Миссия «ЭкзоМарс-2020» оказалась под угрозой

Ведущие подготовку российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» специалисты пока не могут решить проблему создания парашютной системы, сообщили представители Европейского космического агентства (ЕКА). Если проблема не разрешится, срок отправки миссии не будет выдержан.

«Вся группа специалистов мобилизована на то, чтобы успешно уложиться в сроки», – заявил Франсуа Спото, ответственный за эту миссию. Он отметил, что новое испытание парашюта должны провести в ноябре-декабре в США, еще одно состоится в феврале 2020 года, передает ТАСС.

«Мы просто обязаны оба испытания провести успешно», – подчеркнул Спото.

Он отметил, что причин излишне паниковать нет, однако миссию осуществлять можно только с исправным оборудованием.

В случае, если проблему не удастся разрешить, то летом 2020 года миссия «ЭкзоМарс-2020» запущена не будет.

В понедельник сообщалось, что испытание парашютной системы для посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс-2020», проведенное 5 августа, потерпело неудачу.