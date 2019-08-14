В Ростовской области полицейский спас водителя, попавшего в ДТП

В Ростовской области участковый спас жизнь водителю автомобиля, попавшему в ДТП, об этом сообщает МВД.

«Участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Азовский» лейтенант полиции Денис Власов возвращался с обслуживаемого административного участка, когда заметил на автодороге Азов – Ейск стоявший на обочине автомобиль и лежавшего рядом с ним человека. Полицейский подошел ближе и увидел, что у мужчины серьезные травмы рук и ног, рана правой руки обильно кровоточила», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что пострадавший был в критическом состоянии. Лейтенант полиции вызвал медиков и начал оказывать доврачебную помощь, применив профессиональные навыки.

«Он предпринял все необходимые меры для того, чтобы состояние пострадавшего не ухудшилось до приезда медиков. Используя аптечку и подручные средства, Денис Власов остановил обильное кровотечение», – отметили в МВД.

Жизни пострадавшего, благодаря оказанной полицейским доврачебной помощи, на данный момент ничего не угрожает. Он поблагодарил Власова за спасение, заключило ведомство.