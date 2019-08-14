Суд в России оштрафовал американскую писательницу

Киселевский суд Кемеровской области оштрафовал американскую писательницу Алину Симон за фото- и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями, об этом сообщила сама жительница США.

Штраф составил 2 тыс. рублей, сообщила писательница «Интерфаксу».

Симон отметила, что попала на встречу главы Киселевска с местными жителями. Россияне жаловались чиновнику на пожар в закрытой шахте, на езду грузовиков с углем по городу и на другие экологические проблемы.

При этом ее представили Шкарабейникову как корреспондента The New York Times, хотя Симон не работает там и в других СМИ больше двух лет.

Издание «Абажур» сообщило, что проверку инициировал сам глава Киселевска. Миграционная служба пришла к выводу, что журналистка нарушила режим пребывания в России, поскольку въехала как турист, а на самом деле собирала информацию по заданию западных СМИ.

Ранее Симон в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщала, что находится в России исключительно как турист и никакой журналистской деятельности не ведет.