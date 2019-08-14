Песков оставил без ответа вопрос о поездке Путина на мотоцикле без шлема

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать поездку российского лидера Владимира Путина в Крыму на мотоцикле без шлема.

«Я оставлю это без комментария, я был в отпуске в этот момент», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, почему президент во время поездки на мотоцикле был без шлема.

Напомним, с 10 по 11 августа байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки» посетили более 70 тыс. человек. Почетным гостем первого дня байк-шоу стал президент России Владимир Путин, который приехал на праздник на мотоцикле в сопровождении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Крыма Сергея Аксенова.