Россияне рассказали об отношении к сотрудникам Росгвардии

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев опубликовал результаты проведенного среди слушателей радиостанции «Вести ФМ» опроса об отношении к сотрудникам Росгвардии и МВД России.

Отвечая на вопрос о своем отношении к сотрудникам Росгвардии и МВД России большинство слушателей радиостанции «Вести ФМ» (89,77% или 2 тыс. 906 человек) сообщили, что испытывают по отношению к ним чувство благодарности.

Еще 4,7% (152 человека) сочли сотрудников Росгвардии и МВД «сатрапами и палачами». Не определились в своем отношении 5,53% (179 человек).

Результаты опроса Соловьев привел на своем Telegram-канале.

Голосование было проведено 14 августа среди слушателей радиостанции «Вести ФМ» с 8.08 до 8.28. Всего участие в голосовании приняли 3 тыс. 237 человек.

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