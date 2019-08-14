Блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале

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Россия вышла в мировые лидеры в гонке за золотом

Спрос бьет рекорды: весь мир скупает золотоФото: Leonhard Foeger/Reuters
Золото растет в цене уже несколько месяцев подряд. Это сигнализирует о страхах инвесторов, которые надеются сберечь средства в золотых слитках в случае торговых войн и обвала рынков. Так же поступает и российский Центробанк, опасаясь санкционных рисков. При этом эксперты считают, что нынешние события могут быть только началом новой всемирной золотой лихорадки. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Зеленский сделал подарок российским уголовникам и оппозиционерам

Украинский паспорт нужен только очень редким гражданам РоссииФото: Vasily Fedosenko/Reuters
«В эту игру можно играть вдвоем», – подумал президент Украины Владимир Зеленский, услышав новость об упрощении получения российского гражданства для граждан Украины. 13 августа он подписал указ, который упростит некоторым россиянам прием в украинское гражданство. Кому именно – и является ли этот ответ действительно симметричным? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Лебедь, рак и щука, как символы протеста

Алексей Алешковский, сценарист
В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...

«Победа добра» закончится капитуляцией России

Дмитрий Ольшанский, публицист
При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
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«Мальтузианская ловушка» для Гитлера

Олег Пленков, Профессор, доктор исторических наук
Гитлер сопоставлял благосостояние и мощь государства с размерами его территории, упуская из виду гораздо более важный фактор: промышленную революцию, после которой благосостояние и мощь государства уже не зависело от размеров земельных владений, но от состояния технологии и масштабов ее развития. Подробности...
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      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

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              Блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале

              14 августа 2019, 09:22

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Дагестанский блогер-лихач Махмуд Иманалиев насмерть сбил 19-летнего молодого человека в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МВД.

              Ведомство опубликовало в официальном аккаунте в Instagram видео, в котором блогер рассказывает о случившемся.

              Аккаунт Иманалиева в Instagram насчитывает почти 60 тыс. подписчиков. В соцсетях он хвалился роликами с нарушениями правил дорожного движения.

              «Злостный нарушитель правил дорожного движения сбил человека насмерть в Махачкале. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений», – говорится в сообщении МВД.

              По факту ДТП начато следствие. Отмечается, что после получения результатов автотехнической экспертизы будет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть»).

              Ранее управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье.


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