Блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале

Дагестанский блогер-лихач Махмуд Иманалиев насмерть сбил 19-летнего молодого человека в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ведомство опубликовало в официальном аккаунте в Instagram видео, в котором блогер рассказывает о случившемся.

Аккаунт Иманалиева в Instagram насчитывает почти 60 тыс. подписчиков. В соцсетях он хвалился роликами с нарушениями правил дорожного движения.

«Злостный нарушитель правил дорожного движения сбил человека насмерть в Махачкале. С начала 2018 года ему было выписано более 32 протоколов и постановлений», – говорится в сообщении МВД.

По факту ДТП начато следствие. Отмечается, что после получения результатов автотехнической экспертизы будет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть»).

Ранее управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье.