Danone и PepsiCo опровергли отказ принимать на работу выпускников вузов Крыма

Информация о том, что Danone и PepsiCo отказываются принимать на работу выпускников крымских вузов, не соответствует действительности, сообщили компании.

В Danone заверили, что принимают на работу сотрудников, основываясь на профессиональных качествах и опыте, а ограничения по вузам отсутствуют. Компания заверила, что предоставляет работу «людям разных национальностей и географий».

В PepsiCo также заявили, что «дискриминаций» по вузам в компании нет, передает РИА «Новости».

Напомним, по версии Forbes, Danone и PepsiCo входят в 20-ку крупнейших иностранных компаний в России.

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