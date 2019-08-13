Житель Камчатки отсудил у Минобороны 200 тыс. рублей

Суд Елизовского райсуда Камчатского края частично удовлетворил иск местного жителя, незаконно призванного в армию, из-за чего тот был вынужден уволиться с работы.

«Суд пришел к выводу, что заработная плата, которая могла быть получена истцом в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Суд установил, что истца призвали на военную службу незаконно, так как он учился на дневном отделении аспирантуры. При этом мужчине пришлось уволиться с предприятия, на котором он работал. За возмещением упущенной выгоды житель Камчатки обратился в суд.

«Суд вынес решение о частичном удовлетворении требований истца и взыскании (с Минобороны)... упущенной выгоды за период с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года в размере 188 тыс. 457 рублей 56 копеек», – говорится в решении суда.

В пресс-службе сообщили также, что данное решение может быть обжаловано в Камчатском краевом суде.

Напомним, в конце июля житель Ханты-Мансийского автономного округа смог через суд добиться права служить в армии после отказа военкомата из-за ранее возбужденного уголовного дела.

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