Женщина с ребенком на Урале выжили после трех дней в лесу

В городе Миньяр в Челябинской области женщина со своей племянницей провели три дня в лесу. Спасатели разыскали пропавших и доставили в медучреждение.

«Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить их примерное местоположение. Пропавших нашли под скалой около города Аша. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», – говорится в сообщении регионального ГУ МВД, передает РИА «Новости».

9 августа женщина с девочкой 2011 года рождения ушли в лес за ягодами, обратно они не вернулись. Родственники пытались отыскать их самостоятельно, однако поиски были безуспешными. В поисково-спасательной операции принимало участие более 130 человек. Утром 12 августа женщина вышла на связь и описала свое примерное местонахождение.

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» назвал ряд правил для потерявшегося ребенка.