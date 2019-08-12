Забайкальского бизнесмена задержали за взятку таможенникам в 50 тыс. долларов

Бизнесмен в Забайкалье планировал передать 50 тыс. долларов начальнику таможенного поста МАПП «Забайкальск» Читинской таможни и был задержан краевым управлением ФСБ, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Следствием установлено, что обвиняемый попытался организовать фиктивное подтверждение убытия табачной продукции с территории Евразийского экономического союза в КНР через пункт пропуска МАПП «Забайкальск» Читинской таможни», – говорится на сайте ведомства.

Подозреваемый через посредника попытался передать 50 тыс. долларов главе таможенного поста МАПП «Забайкальск».

«Свои преступные действия он не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как после передачи денежных средств был задержан сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю», – говорится в сообщении.

Следственный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления возбудил уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки в виде денег должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное в особо крупном размере».

«Решение о возбуждении уголовного дела оценено в прокуратуре и признано законным», – заключили в прокуратуре.