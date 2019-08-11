В Иерусалиме произошли столкновения с полицией во время празднования Курбан-байрама

Мусульмане, пришедшие на Храмовую гору в Иерусалиме в честь праздника Курбан-байрам, вступили в столкновения с полицией, сообщает издание The Jerusalem Post.

Полицейские вмешались в конфликт мусульман с иудеями у входа на территорию святыни. Применялись светошумовые гранаты. Пострадавшие есть среди мусульман и иудеев, передает «Интерфакс».

При этом обычно Храмовая гора в дни исламских праздников закрыта для не исповедующих ислам, однако на этот раз Курбан-байрам совпал с национальным днем траура еврейского народа – днем, когда разрушили Первый и Второй Иерусалимские храмы.

В связи с этим иудейские организации попросили власти обеспечить им доступ на Храмовую гору, но полиция запретила им туда приходить.

На Храмовой горе собрались более 80 тыс. мусульман.

Медики и правоохранительные органы сообщают, что пострадали по меньшей мере 14 представителей арабо-мусульманской общины и четверо израильских полицейских. В ходе беспорядков, по данным полиции, участвовали «тысячи» человек, из толпы летели камни и стулья, звучали «националистические лозунги», передает РИА «Новости».

Потасовка вспыхнула у ворот Муграби, через нее на Храмовую гору обычно поднимаются экскурсионные группы.

На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира.

В июле палестинцы напали в Иерусалиме на блогера и борца за мир из Саудовской Аравии во время посещения им мечети Аль-Акса на Храмовой горе.