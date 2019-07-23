Палестинцы напали на саудовского борца за мир в Иерусалиме

Палестинские радикалы атаковали приехавшего в Израиль блогера и борца за мир из Саудовской Аравии во время посещения им мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщил пресс-секретарь премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху для арабских СМИ Офир Гендельман.

Гендельман сообщил в Twitter, что «активист за мир из Саудовской Аравии в данный момент находится с визитом в Израиле», и «когда он пришел помолиться в мечеть Аль-Акса, палестинские радикалы напали и оплевали его, осквернив это святое место».

Запись сопровождается роликом, на котором запечатлен инцидент.

A Saudi peace activist is currently visiting Israel. When he came to pray at the #AlAqsaMosque, Palestinian thugs attacked him & spat on him, thus defiling this holy place.



The Palestinians don't want peace, but Israel's relations w/ the Arab world are getting warmer regardless. pic.twitter.com/GCcjWi1h7g — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 23 июля 2019 г.

«Палестинцы не хотят мира, но отношения Израиля с арабским миром становятся теплее, несмотря ни на что», – отметил пресс-секретарь премьер-министра.

В свою очередь исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Израиля Низар Амер написал в Twitter, что решительно осуждает «жестокое и аморальное поведение некоторых палестинцев возле мечети Аль-Акса в отношении саудовского медиа-деятеля, который приехал в Иерусалим, чтобы стать мостом мира и взаимопонимания между народами».

В настоящее время в Израиле по приглашению МИД страны находится группа арабских журналистов, в том числе из Саудовской Аравии и Ирака. По данным газеты The Jerusalem Post, поездка была организована без ведома этих стран, и большинство гостей стремятся сохранить инкогнито, передает РИА «Новости».

Ранее США представили план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной стоимостью 50 млрд долларов. Спонсорами «большой сделки» должны выступить богатейшие страны Персидского залива, Северной Африки и Запада.

Однако в Палестине отвергли идею Вашингтона по примирению.