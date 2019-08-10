Беглов пообщался с волонтерами штаба общественной поддержки в Петербурге

Кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с участниками штаба общественной поддержки.

Беглов пообщался с волонтерами, рассказав им о своей предвыборной программе, передает ТАСС.

«Программа, действительно, конкретная. Когда мы ее писали, мы ориентировались на четыре самых важных направления: город должен быть комфортный, социальный, умный и открытый», – сказал он.

Беглов выразил надежду, что волонтеры смогут донести программу до жителей Петербурга, поскольку она наполнена «конкретными планами и финансированием».

Беглов провел встречу с волонтерами в штабе общественной поддержки в Петербурге:https://t.co/H5MRYerZdO pic.twitter.com/WHJkoysoVc — ТАСС (@tass_agency) 10 августа 2019 г.

Ранее Беглов заявил о намерении принять участие в предвыборных дебатах в Петербурге.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).