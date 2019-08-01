Канделаки указала на слабое место в теории о связи пожаров в Сибири с протестами в Москве

Телеведущая Тина Канделаки оценила выдвинутую российскими СМИ версию о том, что сибирские пожары якобы могут быть связаны с протестами в Москве.

Речь идет о материале РБК по поводу активности в социальных сетях на тему пожаров в Сибири. «Если очень коротко, то издание фиксировало, что пожары неаномальные в сравнении с другими годами, а вот активность как раз аномальная. И очень заметно коррелирует с протестами в Москве», – пояснила Канделаки в своем Telegram-канале.

«При этом материал получился нейтральным – опрошенные эксперты разделились во мнениях, и многие не видят спродюсированного характера активности. Эти мнения не помешали ряду Telegram-каналов выступить с однозначным вердиктом, что история с пожарами раскручивалась намеренно, чтобы было что противопоставить протестной повестке», – обратила внимание медиаменеджер.

По ее словам, эта «поистине красивая теория» имеет одно слабое место. «А именно то, что помимо online-мира существует еще и offline. А в нем:

1) Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение пожаров в Сибири не меньше 20 раз в сутки.

2) Предприятия Иркутской области по переработке древесины простаивают из-за пожаров.

3) Роскосмос делится спутниковыми снимками пожаров.

4) И тот же РБК сообщает, что дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады».

«Разворачивается информационная кампания поистине галактических масштабов, не так ли, конспирологи?)» – заключила Канделаки.

Напомним, лесные пожары охватили порядка 3 млн га, уже в пяти регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов. Президент Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе со стихией.

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