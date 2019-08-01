Подсчитана доля пробующих еду из доставки курьеров

Каждый четвертый курьер (28%) признался, что пробует еду из заказа, которую доставляет клиенту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по доставке еды US Foods. Исследование проводилось в США, в нем принимали участие курьеры UberEats, Grubhub, DoorDash и Postmates, пишет Business Insider.

Остальные курьеры признались, что у них бывали искушения попробовать еду заказчика, однако им всегда удавалось сдержать себя, сообщает «360».

При этом 85% клиентов сервисов доставки еды заявили, что наиболее эффективным способом с «дегустацией» курьерами является хорошая упаковка заказа.

Кроме того, курьеры рассказали, что больше всего их раздражает отсутствие чаевых или ситуации, когда клиенты не отвечают на телефонные звонки.