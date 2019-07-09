Андреева призналась в голодании по 16 часов в сутки

Телеведущая Екатерина Андреева рассказала, что ее система питания включает в себя 16 часов голодания подряд каждые сутки.

«В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем, и потому завтрак – любимый прием пищи. А система голодания по 16 часов в день (включая 8 часов сна, что значительно облегчает ничегонеедение) называется Fasting – 16/8» – написала Андреева в своем Instagram.

Телеведущая уверяет, что прием пищи по такой системе является для организма полезным. Андреева отметила, что завтрак должен быть не только вкусным, но и полезным.

Ранее основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что на несколько дней полностью отказался от пищи для улучшения продуктивности и ясности мышления.