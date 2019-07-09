Голикова помогла упавшей на встрече с Путиным студентке «как девочка девочке»

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что «по-женски» помогла студентке Уральского федерального университета (УрФУ), потерявшей сознание во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Я помогла ей как девочка девочке. Чисто по-женски помогла», – передает слова Голиковой «Лайф».

Напомним, спустя час после начала беседы Путина со студентами одна из девушек почувствовала себя плохо и опустилась на пол. Президент прервал встречу и попросил оказать студентке помощь.

В УрФУ позже сообщили, что с девушкой все в порядке, госпитализация ей не понадобилась.