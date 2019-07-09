В УрФУ сообщили о состоянии упавшей в обморок на встрече с Путиным студентки

Студентка, которая упала в обморок на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пришла в себя, госпитализация не понадобилась, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

С девушкой уже все в порядке, передает «Интерфакс».

Напомним, спустя час после начала беседы с Путиным одна из участниц почувствовала себя плохо и опустилась на пол. Путин прервал встречу попросил найти врача и оказать ей помощь.