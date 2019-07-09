Путин ответил Оливеру Стоуну на вопрос о вмешательстве в выборы в США

Президент России Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» заявил, что не вмешивался в американские выборы и не собирается этого делать.

«Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь», – передает слова Путина РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что российские блогеры не моли сыграть ключевой роли в американских выборах.

«Какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья», – добавил Путин.

Он также объяснил, почему Трамп выиграл выборы.

«Ну, слушайте, огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами, со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, с понимаем того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет – 10 лет, допустим, – при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону», – сказал Путин.

По его словам, именно это поняли те, кто вел для нынешнего президента США Дональда Трампа предвыборную кампанию, и именно на этом «он отработал».

Ранее Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что абсурдные обвинения во «вмешательстве» в американские выборы были с России сняты, однако введенные за это санкции действуют до сих пор.