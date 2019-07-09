Россия обжаловала в ВТО антидемпинговые меры США по импорту стали

Россия инициировала во Всемирной торговой организации спор с США по антидемпинговым пошлинам в отношении импорта горячекатаной стали, сообщила пресс-служба ВТО.

«Российская Федерация запросила ВТО о проведении консультаций по спору с Соединенными Штатами, касающемуся продолжающегося применения США антидемпинговых пошлин в отношении импорта горячекатаной стали из России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВТО.

Россия подала заявление в ВТО в связи с тем, что эти меры не соответствуют соглашениям Всемирной торговой организации.

Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» Штатов. Россия в ответ ввела пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке.

Россия в апреле 2019 года также предупреждала ВТО об ответных мерах против ЕС из-за ограничений на сталь.