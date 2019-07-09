У «Суперджета» при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности

У рейса Уфа – Москва сработал датчик неисправности системы наддува кабины, сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет «Сухой Суперджет 100» совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. У самолета сработал датчик неисправности системы наддува кабины», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что борт принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», рейс следовал под номером SU 1231. Данных о пострадавших на текущий момент не поступало.

В понедельник Boeing 737 авиакомпании «Ютэйр» подал сигнал о ЧП на борту и направился в аэропорт отправления, позднее он благополучно приземлился во Внуково.