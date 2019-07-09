Египет обратился в Интерпол из-за продажи похищенного бюста Тутанхамона

Власти Египта обратились с запросом в Интерпол, чтобы установить местоположение проданного на прошлой неделе в Лондоне каменного бюста фараона Тутанхамона.

Бюст Тутанхамона был выставлен на торги аукционного дома Christie's в Лондоне. Его продали почти за 6 млн долларов (4 млн 746 тыс. фунтов стерлингов), сообщает ТАСС со ссылкой на France Press.

Египетские власти давно требуют возвращения артефактов, которые были найдены зарубежными археологами и незаконно вывезены из страны.

Отмечается, что генпрокуратура Египта обратилась в Интерпол с просьбой выпустить ордер на отслеживание подобных реликвий.

«Комитет выражает серьезное недовольство непрофессиональным поведением – продажей египетских древностей без предоставления документов о владении и доказательств, подтверждающих их легальный вывоз из Египта», – указал комитет в заявлении.

Голова Тутанхамона находится в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года. До сих пор неизвестно, как скульптура попала в Европу. При этом Christie's утверждает, что в 1960-х годах она входила в собрание немецкого аристократа Вильгельма Турн-и-Таксиса.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 год до н. э.) считается одним из самых ярких правителей Древнего Египта эпохи Нового царства. Он умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 20 лет.

Ранее Египет уже обращался к британскому правительству с требованием вернуть каменный бюст фараона Тутанхамона обратно в Луксор, откуда он был вывезен.