Мужчина выжил после прыжка с Парящего моста в Зарядье на автомобиль

В Москве один из посетителей парка «Зарядье» прыгнул с Парящего моста на дорогу, однако попал на капот автомобиля, сообщила пресс-служба парка.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали прыжок мужчины. На кадрах с камер можно увидеть, что в 16.00 он с разбега перепрыгнул через стеклянное ограждение Парящего моста и упал на дорогу.

Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовкого, передает «Интерфакс».

По данным врачей, состояние пострадавшего является стабильно тяжелым. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.