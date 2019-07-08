Израильские археологи нашли древний город царя Давида

Ученые из Израиля сообщили, что им, предположительно, удалось найти упоминаемый в библейских текстах филистимлянский город Секелаг, где Давид нашел убежище от царя Саула.

Археологи обнаружили на юге Израиля руины древнего города филистимлян, поверх которых находились другие постройки времен правления Давида, передает РИА «Новости».

«В поисках Секелага были отработаны 12 различных версий... Но ни в одном из этих мест не было признаков сменяющих друг друга филистимлянского поселения и поселения эры царя Давида. Они нашлись только при раскопках в Хирбет ар-Раи», – сообщили исследователи.

В слое, датируемом XII-XI веками до н.э., ученым удалось найти остатки филистимлянских «массивных просторных строений из камня», орудия труда, масляные лампы, используемые в качестве подношения богам.

«Над остатками филистимлянского города обнаружилось сельскохозяйственное поселение времен царя Давида – начала X века до нашей эры. Его историю оборвал сильный пожар, уничтоживший постройки. В различных помещениях были найдены около сотни целых керамических сосудов», – отмечается в пресс-релизе археологов.

Открытие сделали ученые Еврейского университета Иерусалима, университета Маккуори из австралийского города Сиднея и Управления древностей Израиля.

Город Секелаг упоминался в Ветхом завете многократно. Царь Гефский Анхус предоставил поселение для жизни Давиду, когда тот спасался от царя Саула. Оттуда Давид уехал в Хеврон, где стал царем.