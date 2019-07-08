Полицейского ударили антенной от машины ДПС

Пьяный житель Саратова ударил полицейского антенной от машины ДПС, сообщает СУ СК по области.

Инцидент произошел в субботу около 22.20 мск. Муж и жена ехали в такси, причем 24-летний супруг вел себя грубо и агрессивно. Таксист остановился рядом с машиной ДПС. попросив полицейских о помощи, передает РИА «Новости».

Сотрудник полиции обратился к пассажиру с просьбой выйти из автомобиля. Пьяный мужчина напал на инспектора ДПС, но тот уклонился от ударов. Тогда нападавший вырвал радиоантенну из полицейского авто и, «размахнувшись, нанес инспектору один удар в область виска», говорится в сообщении.

После этого «противоправные действия нарушителя были пресечены». Полицейский был «доставлен в лечебное учреждение», сообщили в СК.