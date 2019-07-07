Волонтеры «Молодой Гвардии» прибыли на помощь пострадавшему от паводка Тулуну

Первая организованная группа добровольцев для ликвидации последствия наводнения в количестве 100 человек прибыла на вокзал города Тулун днем воскресенья, 7 июля, на поезде Москва-Владивосток. На вокзале их встретил руководитель группы Иван Ананьев, они отправились в палаточный лагерь для размещения.

В Тулуне уже разбит палаточный лагерь, установлены палатки вместимостью 20 человек каждая, рядом баня и полевая кухня. В лагерь стекаются добровольцы со всей России – больше всего из Москвы и из регионов Сибирского федерального округа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общее число участников лагеря составляет порядка 150 человек. Распорядок дня добровольца весьма жесткий: ранний подъем, подготовка и работа – как минимум, до 15.00-16.00. На разбор завалов выходят группами по 20 человек, во главе каждой группы стоит опытный доброволец, который ранее уже участвовал в устранении последствий ЧС.

Председатель координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов находится в Тулуне и вместе с добровольцами принимает участие в работах по ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области.

Для устранения последствий наводнения в Иркутской области «Молодая Гвардия Единой России» открыла всероссийский сбор добровольцев, которые помогают пострадавшим от наводнения, а также вместе с сотрудниками МЧС расчищают проезды и важные социальные объекты.

Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктом Иркутской области.

Напомним, из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. В результате паводка погибли 22 человека, местонахождение еще 13 человек неизвестно. Материальный ущерб от затопления оценивается в 29 млрд рублей.

Решением президента России наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального характера.

По данным МЧС, в ликвидации последствий паводка участвуют 3728 человек, 795 единиц техники, 70 плавсредств. В группировку входят спасатели, военные и добровольцы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим.