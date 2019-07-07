Россия «с пониманием» отнеслась к мерам Ирана по ядерной сделке

Решение Ирана превысить уровень обогащения урана ожидаемо, Россия с пониманием относится к этому шагу, заявил постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Это было ожидаемо. Иранцы действуют транспарентно, заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Россия относится к шагам Ирана с пониманием, однако призывает воздержаться от мер, способных осложнить ситуацию вокруг СВПД.

По его словам, определить уровень обогащения урана Ираном можно будет через пару дней.

«Видимо, МАГАТЭ осуществит замеры и доложит совету управляющих о результатах. Как раз такой фактологический доклад поспеет к специальной сессии совета управляющих агентства, которую созывают американцы 10 июля», – заявил постпред.

Ранее сообщалось, что Тегеран будет сокращать свои обязательства по ядерной сделке каждые 60 дней. Также в заявлении было сказано, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.