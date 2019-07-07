Экс-глава MI6 предупредил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв, заявил экс-глава британской разведки MI6 Джон Сойерс.

Он отметил, что из-за Brexit «многим тревожно», под угрозой оказались «международный статус и устойчивость британской экономики», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Би-би-си.

Сойерс отметил, что ни консерваторам, ни лейбористам не хватает политического веса, новому главе правительства после избрания потребуется время, чтобы его набрать.