Волочкова показала, как открывает бутылку ногой

Российская балерина Анастасия Волочкова отметилась новым «перформансом». На своей странице в социальной сети она опубликовала видео, на котором показала, как открывает бутылку ногой.

Видео опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Балерина подчеркнула, что выполнить трюк ей удалось с первой попытки. По ее словам, хорошая растяжка и пуанты полезны не только в балете.

Волочкова пояснила, что решила стать одной из участниц флешмоба Bottle Cap Challenge, который стартовал в июле. Суть флешмоба, поясняет ФАН, заключается в том, что участники пробуют необычные способы открывания бутылок: ударом ноги, мяча или шайбы. Участниками флешмоба уже стали актер Джейсон Стэйтем, музыкант Джон Майер, ирландский боец Конор Макгрегор, а также чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова.

Ранее Волочкова поделилась с поклонниками воспоминаниями о том, как страдала от своего танцевального ремесла, однако реакция оказалась неоднозначной.