Поклонники приструнили Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками воспоминаниями о том, как страдала от своего танцевального ремесла, реакция оказалась неоднозначной.

В своем Instagram-аккаунте Волочкова рассказала о своем тернистом пути к успеху, на котором ей пришлось нелегко.

Как признается балерина, частью ее жизненного опыта и в целом прошлого стали грехи и ошибки.

«Но я прошла именно СВОЙ путь к УСПЕХУ. За который пришлось заплатить. Но не деньгами, а большим...», – заинтриговала артистка и сделала отсылку к своей биографической книге.

На Волочкову обрушилась критика подписчиков после того, как она начала рассказ о пуантах и стертых в кровь ногах. При этом она отметила, что ее жизнь интереснее, чем жизнь ее подписчиков.

«Моя жизнь – для вас! Вы ею живете! Моей жизнью, больше, чем своей. Потому что моя – интереснее! А теперь вопрос! Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста. Ради вас не закрою комменты!» – написала артистка.

Звезда спросила поклонников, примеряли ли они когда-нибудь пуанты, на что фолловеры ответили недоумением. В комментариях танцовщице стали задавать вопросы: «Зачем, к примеру, врачу, или экономисту, или педагогу пуанты мерить?».

«Анастасия, а стояли ли вы 12 часов за операционным столом и скольких людей вы спасли?» – поинтересовались читатели.

Ранее Волочкова выразила мнение, что мэр Анапы, запретивший направлять бюджетные средства на концерт артистки в городе, намерен пропиариться за ее счет.